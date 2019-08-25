Disney показал первый кадр Эммы Стоун в роли Стервеллы

Disney поделился первым кадром из грядущего игрового фильма "Стервелла" - приквела знаменитого мультика 1961 года.

На нём исполнительница главной роли - Эмма Стоун - предстаёт в довольно непривычном виде.

Стервелла (Круэлла) Де Виль - главная антагонистка сказки.

Фильм выйдет 28 мая 2021 года.

Ранее мы писали о том, что у сиквела "Чёрной пантеры" появилась точная дата премьеры.