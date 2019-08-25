Disney показал первый кадр Эммы Стоун в роли Стервеллы

Disney поделился первым кадром из грядущего игрового фильма "Стервелла" - приквела знаменитого мультика 1961 года.
На нём исполнительница главной роли - Эмма Стоун - предстаёт в довольно непривычном виде.
Стервелла (Круэлла) Де Виль - главная антагонистка сказки.
Фильм выйдет 28 мая 2021 года.
Ранее мы писали о том, что у сиквела "Чёрной пантеры" появилась точная дата премьеры.
Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 24 августа 2019 г.