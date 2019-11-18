Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок

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Новости
    18.11.2019, 23:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Disney представила график премьер новых проектов в киновселенной Marvel, по франшизе "Звездных войн", а также по интеллектуальной собственности Pixar и Fox вплоть до 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

2020

От Fox в следующем году состоится премьера King's Man: Начало Мэттью Вона - приквел дилогии фильмов про супершпионов. Также на экраны выйдут "Глубокая вода" с Аной де Армас и Беном Аффлеком и "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером. Marvel представит "Черную Вдову" и "Вечных".

2021

На этот год у Fox/Disney назначен 21 релиз, большинство из которых пока даже не имеет названия. Из того, что известно наверняка и даже имеет точную дату: марвеловские "Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" (12 февраля) и "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая) "Тор: любовь и гром" (5 ноября), пока безымянный мультфильм студии Pixar (18 июня) и "Индиана Джонс" (9 июля). Особняком стоит долгожданный "Аватар 2", премьера которого ожидается 17 декабря.

2022

Также множество проектов, еще не получивших заголовков. 16 декабря должен состояться запуск новой трилогии "Звездных войн", режиссировать которую должны были создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс (но не будут). 18 февраля и 29 июля состоится выход пока что засекреченных проектов Marvel, а "Черная пантера 2" стартует 6 мая.

2023

Так далеко в будущем зрителей ждет заключительная третья часть "Аватара" (22 декабря), а также шесть неизвестных картин Disney и два мультфильма - 16 июня от Pixar и 22 ноября - от Disney.

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