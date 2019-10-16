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После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман

Новости
    16.10.2019, 11:44
Текст:   Богдан Бобров
Кадр из фильма "Тор" (2011). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Тор" (2011). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Тор" (2011). Фото: kinopoisk.ru

О том, что Натали Портман снова вернется к роли астрофизика Джейн Фостер и примерит на себя мантию Тора, студия Marvel объявила этим летом на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Теперь же в Сети появились новые подробности. Издание We got this covered, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что киноделы планируют серьезно увеличить значимость нового персонажа - Женщины-Тора - в кинофраншизе после фильма "Тор: Любовь и гром". В перспективе героиня обладательницы премии "Оскар" может получить сольную трилогию.

Фото: WDSSPR
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Подобное развитие событий было бы весьма последовательным и логичным, учитывая, что четвертый "Тор" должен стать последним для актера Криса Хемсворта в рамках киновселенной. После чего Мьельнир смог бы обрести следующего достойного хозяина, а Джейн-Тор положила бы начало формированию команды "Новых Мстителей".

Старт производства "Тор: любовь и гром" запланирован на август следующего года. Премьера назначена на 5 ноября 2021 года.

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