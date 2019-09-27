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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

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    27.09.2019, 19:22
Текст:   Алексей Литовченко

Человек-паук все-таки снова появится в киновселенной Marvel. Официально. Компании Sony и Disney, поругавшиеся было из-за прав на одного из самых популярных супергероев и сопутствующих финансовых вопросов, по-взрослому сели за стол переговоров, произнесли волшебные слова "мирись-мирись-мирись и больше не дерись" и сумели договориться.

Фото: kinopoisk.ru
Александр Петров решил на время уйти из кино

Благую для многочисленных поклонников весть передает THR, цитирующий слова главы Marvel Кевина Файги, который взволнованно сообщил, что "приключения Спайди в рамках MCU продолжатся".

У третьего "сольного" фильма с Томом Холландом уже есть дата премьеры - 16 июля 2021 года. И даже более того: боссы компаний так расчувствовались на радостях от примирения, что решили включить в сделку еще одну будущую марвеловскую картину.

Впрочем, Sony от планов на построение вокруг персонажа собственной вселенной отнюдь не отказывается. На 2020 год назначена премьера "Морбиуса" с Джаредом Лето - про вампирского злодея, давнего противника Спайдермена. Съемки продолжения "Венома" с Томом Харди стартуют уже в ближайшем нояюре. И только что стало известно о начале разработки фильма про Мадам Паутину - слепую суперстарушку.

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