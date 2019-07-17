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Вышел русский трейлер приквела дилогии Kingsman

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    17.07.2019, 12:14
Текст:   Козьма Лоханкин

На YouTube появился эффектный трейлер фильма "King's man: Начало", приквела комедийной шпионской дилогии Kingsman. Уже доступна русскоязычная версия.

Фильм расскажет о появлении организации супершпионов, мимикрирующей под элитное ателье, в начале двадцатого века. Среди действующих лиц - множество важных исторических фигур, от Григория Распутина до Гаврилы Принципа (сцена убийства эрцгерцога Франца Фердинанда - в наличии).

Сценарий написала автор первых двух частей, Джейн Голдман работающая сейчас над приквелом "Игры престолов".

В ленте задействованы такие британские звёзды, как Рэйф Файнс, Том Холландер, Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер из "Игры престолов").

Российская премьера - 27 февраля 2020 года.

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