Бэтмен, Чудо-женщина и Киборг вновь объединились ради Зака Снайдера

Спустя два года с премьеры "Лиги справедливости" исполнители главных ролей картины запустили в Twitter хэштег ReleaseTheSnyderCut, призывающий выпустить режиссёрскую версию фильма.

Первой отметилась Галь Гадот (Чудо-женщина).

Ее поддержал Бен Аффлек (Бэтмен).

Не остался в стороне и экранный Киборг - Рэй Фишер.

Чуть позже уже и сам режиссер Зак Снайдер ретвитнул сообщения актеров с тем же хэштегом, добавив фразу о том, что "Древняя амазонка не может ошибаться, как и Бэтмен".

Напомним, самый амбициозный кроссовер DC последних лет с огромным треском провалился в прокате, получил разгромную критику и негативные отзывы зрителей.

Фанатское сообщество винит в случившемся руководство Warner Bros., отстранившее Снайдера от работы над лентой в середине производственного процесса. И якобы из-за этого финальная версия, наспех собранная Джоссом Уидоном, кардинально отличается от изначально задуманной мрачной концепции.

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Какая-либо официальная информация на этот счет по понятным причинам отсутствует.