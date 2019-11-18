Новости

Фото: Бейонсе пришла на благотворительную акцию полуголой 14:20
Актрису Джейн Хейуорд сбил насмерть двухэтажный автобус 13:52
56-летняя Лолита рассказала, сколько зарабатывает и тратит в месяц 13:25
Джонни Деппа бросила молодая русская любовница 12:40
Биографический фильм "Ford против Ferrari" возглавил прокат России 12:10

Бэтмен, Чудо-женщина и Киборг вновь объединились ради Зака Снайдера

Новости
    18.11.2019, 15:05
Текст:   Богдан Бобров

Спустя два года с премьеры "Лиги справедливости" исполнители главных ролей картины запустили в Twitter хэштег ReleaseTheSnyderCut, призывающий выпустить режиссёрскую версию фильма.

Первой отметилась Галь Гадот (Чудо-женщина).

Ее поддержал Бен Аффлек (Бэтмен).

Не остался в стороне и экранный Киборг - Рэй Фишер.

Чуть позже уже и сам режиссер Зак Снайдер ретвитнул сообщения актеров с тем же хэштегом, добавив фразу о том, что "Древняя амазонка не может ошибаться, как и Бэтмен".

Напомним, самый амбициозный кроссовер DC последних лет с огромным треском провалился в прокате, получил разгромную критику и негативные отзывы зрителей.

Фото: предоставлено Disney
Исполнитель роли Черной пантеры заявил, что Скорсезе просто пиарится

Фанатское сообщество винит в случившемся руководство Warner Bros., отстранившее Снайдера от работы над лентой в середине производственного процесса. И якобы из-за этого финальная версия, наспех собранная Джоссом Уидоном, кардинально отличается от изначально задуманной мрачной концепции.

Наша рецензия - здесь.

Какая-либо официальная информация на этот счет по понятным причинам отсутствует.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Исполнитель роли Черной пантеры заявил, что Скорсезе просто пиарится 17.11.2019
Официально: сборы "Джокера" превысили миллиард долларов 17.11.2019
Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров 17.11.2019
Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже 17.11.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Вышел трейлер нового "Губки Боба" с Киану Ривзом 15.11.2019
Рэпер Kodak Black сел в тюрьму 14.11.2019
Майкла Джексона вырезали из "Симпсонов" 14.11.2019
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ tomsakic
Умер актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг 17.11.2019
"Джокер" Тодда Филлипса в шаге от еще одного мирового рекорда 15.11.2019
В соцсетях сообщили о смерти актера Дуэйна "Скалы" Джонсона 15.11.2019
⧣ фото
Фото: kino-teatr.ru
"Красная Шапочка" Яна Поплавская выходит замуж 15.11.2019
Умерла актриса Вирджиния Лейт 14.11.2019
Артистка лейбла Тимати Клава Кока госпитализирована в Москве 13.11.2019