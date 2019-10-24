Видео: Бенедикт Камбербэтч вступился за кинокомиксы

Бенедикт Камбербэтч, "марвеловский" Доктор Стрэндж, культовый Шерлок, да и вообще не самый последний человек на арене, присоединился к дискуссии, которая растет, неуклонно ширится и призвана определиться, являются ли блокбастеры по комиксам Marvel, собственно, кино.

Напомним, что все это опасное мероприятие затеял режиссер Мартин Скорсезе, отзываясь о кинокомиксах студии Marvel нелестно. С лауреатом "Оскара", признанным столпом, тут же бросились спорить задействованные в "аттракционе" актеры и другие режиссеры.

В то время как другой столп, Фрэнсис Форд Коппола, а также россиянка Рената Литвинова, со Скорсезе согласились.

Тем встав по разные стороны баррикад с Камбербэтчем. Считающим, что столпы не правы и кинокомиксы - это тоже искусство. И работа над подобными фильмами тоже требует немалого мастерства. Чему подтверждение - стабильный зрительский интерес.

При этом актер все же сделал пару оговорок, отвечая на вопрос Collider, что чрезмерность - это тоже не очень хорошо. Например, как в случае с тотальной монополией франшиз. Ведь, по мнению Бенедикта, правом на существование и поддержку должны обладать все кинопроизводители.