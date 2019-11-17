Исполнитель роли Черной пантеры заявил, что Скорсезе просто пиарится

Веселье вокруг высказывания Мартина Скорсезе по поводу кинокомиксов, которые мэтр отказывается признавать киноискусством, продолжается.

Недавно бензина в этот костёр подлил Чедвик Боузман, исполнитель роли Чёрной пантеры в одноимённом супергеройском фильме Marvel (который скоро получит сиквел).

По мнению актёра, Скорсезе затеял всё это ради банального пиара: ведь скоро на Netflix выходит его фильм "Ирландец", и режиссёру-де не хватает внимания, так как его картину не покажут должным образом в кинотеатрах.

При этом, считает "Пантера", в фильме про жителей экзотической Ваканды есть все ценности, которые Скорсезе считает базовыми для кино. Просто он их не разглядел, поделился своими предположениями с IndieWire актёр.

Ранее глава Disney Боб Айгер заявил, что "Чёрная пантера" обладает ничуть не меньшей ценностью, чем фильмы Скорсезе и поддержавшего его Копполы.

А Скорсезе разродился обстоятельной статьёй о том, почему он так пренебрежительно относится к кинокомиксам.

Премьера "Ирландца" состоится ровно через 10 дней - 27 ноября.