Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса"

Стивен Спилберг назвал дату начала съемок новой части "Индианы Джонса", сообщает Variety.

По словам легендарного постановщика, которые прозвучали на недавней церемонии вручения премии Empire Awards, команда "Мотор!" для пятой части приключений "черного археолога" официально прозвучит в апреле 2019 года.

За сценарий картины отвечает Дэвид Кепп, ответственный за сценарий "Королевства хрустального черепа", ранее сообщивший, что персонаж Шайи ЛаБафа не вернется в легендарную франшизу.

Спилберг займет кресло режиссера, а неутомимый Харрисон Форд вновь сыграет главного героя. Ожидается также, что музыкальную составляющую к продолжению напишет культовый Джон Уильямс.

Премьера запланирована на июль 2020 года.

Предыдущая часть - "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" - вышла в 2008 году. Общемировые сборы всех четырех частей превысили 2 млрд долларов.