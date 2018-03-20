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Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса"

Новость 20.03.2018, 22:09 | Текст: Генри Достоевский

Стивен Спилберг назвал дату начала съемок новой части "Индианы Джонса", сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
Начата работа над продолжением "Матрицы"

По словам легендарного постановщика, которые прозвучали на недавней церемонии вручения премии Empire Awards, команда "Мотор!" для пятой части приключений "черного археолога" официально прозвучит в апреле 2019 года.

За сценарий картины отвечает Дэвид Кепп, ответственный за сценарий "Королевства хрустального черепа", ранее сообщивший, что персонаж Шайи ЛаБафа не вернется в легендарную франшизу.

Спилберг займет кресло режиссера, а неутомимый Харрисон Форд вновь сыграет главного героя. Ожидается также, что музыкальную составляющую к продолжению напишет культовый Джон Уильямс.

Премьера запланирована на июль 2020 года.

Предыдущая часть - "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" - вышла в 2008 году. Общемировые сборы всех четырех частей превысили 2 млрд долларов.

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