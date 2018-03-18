На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

ЛаБафа в фильме о ЛаБафе по сценарию ЛаБафа сыграет номинант "Оскара"

Новость 18.03.2018, 18:52 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

21-летнему американскому актеру Лукасу Хеджесу, номинированному на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в драме 2016 года "Манчестер у моря", предстоит сыграть Шайу ЛаБафа в байопике, биографическом фильме, про Шайу ЛаБафа. Соавтором сценария выступил Шайа ЛаБаф, передает The Hollywood Reporter.

Картину под названием "Сладенький мальчик" (Honey Boy) снимет израильская многостаночница, режиссер-документалист, продюсер, клипмейкер и так далее Альма Харель ("Бомбейский пляж").

Как поясняет издание, ЛаБаф работал над сценарием, укрывшись под псевдонимом Отис Лорт. Расскажет фильм о его непростых отношениях с отцом-алкоголиком. Которого изобразит на экране сам Шайя.

Уточнено: это папаша дал отпрыску кличку Сладенький.

Фото: kinopoisk.ru
Еще не вышедший фильм "Мстители: Война бесконечности" уже побил рекорд

Сценарий извлечен из голливудского "Черного списка" (рукописи, признанные перспективными, но временно невостребованные), где он содержался со следующим синопсисом: "Актер-ребенок и его злоупотребляющий алкоголем отец пытаются наладить свои спорные отношения на протяжении десятилетия".

Хеджес родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье поэтессы и актрисы Сьюзан Брюс и номинанта на "Оскар", сценариста и режиссера Питера Хеджеса.

Еще ребенком дебютировал второплановой ролью в фильме отца "Влюбиться в невесту брата" (2007), но сцена с его репликой были вырезана из окончательной версии картины. Далее во время школьной постановки был замечен кастинг-директором фильма Уэса Андерсона "Королевство полной луны" (2012), где получил роль. Снялся в "Теорема Зеро" Гиллиама, еще раз у Андерсона - в "Отеле "Гранд Будапешт".

Последняя на сегодня роль - Робби Хейз в "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури".

Ранее мы писали: ЛаБаф признался, что достиг дна.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
"Нед Старк" из "Игры престолов" раскрыл самую старую загадку сериала 16:47
Видео: Кэти Перри обвинили в домогательствах к девственнику 16:04
"Барбосса" из "Пиратов Карибского моря" снимется в хорроре про Петербург 15:50
#байопик
Фото: kinopoisk.ru
Вышло видео о создании фильма "Мария Магдалина" 17:57
Из комикса про сложную жизнь "пятого битла" сделают телесериал 16.03.2018
Певица Мадонна снимет кино про темнокожую балерину-сироту 15.03.2018
#Оскар
Фото: kinopoisk.ru
Видео: за что оскароносную "Форму воды" обвиняют в плагиате 14.03.2018
Дональд Трамп об "Оскаре": В США не осталось "звезд", кроме меня 06.03.2018
Актриса Фрэнсис МакДорманд вновь обрела потерянный "Оскар" 06.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.