ЛаБафа в фильме о ЛаБафе по сценарию ЛаБафа сыграет номинант "Оскара"

21-летнему американскому актеру Лукасу Хеджесу, номинированному на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в драме 2016 года "Манчестер у моря", предстоит сыграть Шайу ЛаБафа в байопике, биографическом фильме, про Шайу ЛаБафа. Соавтором сценария выступил Шайа ЛаБаф, передает The Hollywood Reporter.

Картину под названием "Сладенький мальчик" (Honey Boy) снимет израильская многостаночница, режиссер-документалист, продюсер, клипмейкер и так далее Альма Харель ("Бомбейский пляж").

Как поясняет издание, ЛаБаф работал над сценарием, укрывшись под псевдонимом Отис Лорт. Расскажет фильм о его непростых отношениях с отцом-алкоголиком. Которого изобразит на экране сам Шайя.

Уточнено: это папаша дал отпрыску кличку Сладенький.

Сценарий извлечен из голливудского "Черного списка" (рукописи, признанные перспективными, но временно невостребованные), где он содержался со следующим синопсисом: "Актер-ребенок и его злоупотребляющий алкоголем отец пытаются наладить свои спорные отношения на протяжении десятилетия".

Хеджес родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье поэтессы и актрисы Сьюзан Брюс и номинанта на "Оскар", сценариста и режиссера Питера Хеджеса.

Еще ребенком дебютировал второплановой ролью в фильме отца "Влюбиться в невесту брата" (2007), но сцена с его репликой были вырезана из окончательной версии картины. Далее во время школьной постановки был замечен кастинг-директором фильма Уэса Андерсона "Королевство полной луны" (2012), где получил роль. Снялся в "Теорема Зеро" Гиллиама, еще раз у Андерсона - в "Отеле "Гранд Будапешт".

Последняя на сегодня роль - Робби Хейз в "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури".

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