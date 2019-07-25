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Ридли Скотт снимет Аффлека и Дэймона в фильме о рыцарской дуэли

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    25.07.2019, 14:42
Текст:   Илья Маршак

Ридли Скотт займется киноадаптацией исторического романа Эрика Джейгера "Последняя дуэль: Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции".

Авторами сценария и исполнителями главных ролей станут Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сообщает портал Deadline.

Для Аффлека и Дэймона это будет вторая совместная сценарная работа после "Умницы Уилла Хантинга" (1997), за который они были удостоены премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Над сценарной адаптацией романа они будут трудиться вместе с Николь Холофсенер ("Сможете ли вы меня простить?").

В основе картины - один из последних судов поединком во Франции, в котором в 1386 году участвовали бывшие друзья Жан де Карруж и Жак Ле Гри.

Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
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Ради съемок "Последней дуэли" Ридли Скотт, чьим режиссерским дебютом была историческая драма "Дуэлянты" по повести Джозефа Конрада, на неопределенное время отложил производство фильма о волшебнике Мерлине для Disney.

Дата выхода фильма пока не называется.

Напомним, в мае сообщалось о том, Ридли Скотт займется еще одним фильмом-приквелом "Чужого". Название - "Чужой: Пробуждение".

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