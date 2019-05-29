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81-летний Ридли Скотт снимет приквел "Чужого"

Новости
    29.05.2019, 13:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость, вызывающая обширную гамму самых противоречивых эмоций: 81-летний сэр Ридли Скотт, британский режиссер и продюсер и один из самых уважаемых кинематографистов в принципе, займется еще одним фильмом-приквелом "Чужого". Тем, как и анонсировалось, завершив трилогию таковых. 

Как передает Daily Mail, уже есть сценарий, который Скотта устраивает ("Прислали. Прочитал. Мне понравилось"), и, по слухам, название - "Чужой: Пробуждение" (Alien: Awakening).

Фото: kinopoisk.ru
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Появится ли в картине 69-летняя Сигурни Уивер, пока не известно. Хотя есть мнение, что вероятность высока. Да и сама "Рипли" заявляла, что не прочь вернуться и поработать со Скоттом.

Плюс Уивер фигурировала в проекте "Чужой 5" Нила Бломкампа, к негодованию общественности отмененного в пользу приквелов.  

Напомним, оригинального "Чужого" Скотт снял в ,1979 году, "Чужих" в 1986-м снял Джеймс Кэмерон, "Чужого 3" (1992) - Дэвид Финчер, ленту "Чужой: Воскрешение" (1997), которую ортодоксальные фанаты категорически отказываются принимать, - Жан-Пьер Жене.

Первый приквел, "Прометей", вышел в 2012-м. "Завет" - в 2017-м.

Плюс упомянем две картины побочной линии "Чужой против Хищника". 

Ранее был опубликован трейлер нового "Терминатора" Кэмерона - прямого продолжения оригинальной дилогии, игнорирующего события последующих фильмов.

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