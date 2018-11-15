Стали известны подробности сюжета нового "Чужого"

"Чужой: Завет", последний на данный момент фильм вселенной ксеноморфов, многих заставил сомневаться в целесообразности дальнейшего развития франшизы. Тем не менее проект следующей картины, "Чужой: Пробуждение", все еще существует, и уже появились некоторые подробности по ее сюжету.

Кажется, режиссер все-таки услышал поклонников. По крайней мере, поступившая информация явно говорит о том, что Ридли Скотт сводит концы с концами, точнее, конец с началом.

Ресурс HN Entertainment любезно поделился выдержкой из специального выпуска журнала Empire, раскрывающей некоторые детали сценария, написанного Джоном Логаном. Из нее следует, что события "Чужого: Пробуждение" могут произойти на родной планете ксеноморфов.

Предупреждаем: ниже спойлер для тех, кто не смотрел "Чужого: Завет".

Третий приквел "Чужого" Ридли Скотта продолжит историю андроида Дэвида (Майкл Фассбендер) и так называемых Инженеров. В "Завете" андроид уничтожил расу Инженеров на их планете. В "Пробуждении" выжившие Инженеры решат отомстить Дэвиду.

При этом Скотт сказал: "Мы действительно перемещаемся на планету". Empire предполагает, что речь идет о планетоиде LV-426, на которой в "Чужом" 1979 года команда "Ностромо" нашла на свою голову яйца ксеноморфов. Это подтверждает и фрагмент видеоинтервью Скотта, данного им годом ранее.

Некоторые фанаты даже выдвигают теорию, что тот мертвый космический пилот из первого фильма - и есть Дэвид, только в новом теле.

Пока что к "Пробуждению" очень много вопросов. Самый насущный: будет ли вообще фильм? Начиная с "Прометея", Скотт выбрал новое направление для вселенной "Чужого", выдвинув персонажа Фассбендера на передний план. Фанаты требуют больше ксеноморфов и критикуют "Завет".

Положительная рецензия "Кинократии" на "Чужой: Завет" - здесь, а негативная - тут.