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Вышел трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме"

Новости
    02.02.2019, 21:23
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ FilmStop Trailers Фото: youtube.com/ FilmStop Trailers
Фото: youtube.com/ FilmStop Trailers

Многосерийная криминальная драма "Город на холме", продюсируемая неразлучными Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, получила трейлер. Кроме того, канал Showtime назвал и дату премьеры - 16 июня.

События сериала развернутся в снедаемом коррупцией и преступностью Бостоне начала девяностых по схеме "чернокожий + белый выступают единым фронтом". Но с нюансами.

Чернокожий - это решительно настроенный помощник окружного прокурора из Бруклина (Элдис Ходж, "Черное зеркало", "Ходячие мертвецы"), не понаслышке знающий, что такое расизм. А белый - ветеран ФБР с гнильцой, тоже коррумпированный, но все еще орел (Кевин Бэйкон, он же - сопродюсер проекта). Цель - побороть банду дерзких налетчиков на инкассаторов. Что в итоге может вылиться в реформу всей системы правосудия города.

Фото: kinopoisk.ru
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В других ролях: Ли ДиФилиппо ("Красотка на всю голову", "Ирландец"), Джин Аморозо ("Мистическая пицца"), Лорен Е. Бэнкс ("Маньяк"), Оуэн Бурк ("Каратель", "Великий уравнитель"), Кристина Кальвао ("Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека"), Бриана Кэш ("Вражда").

Пилот поставил Майкл Куэста ("Декстер", "Родина", "Клиент всегда мертв").

Сценарий - дебютанта Чака МакЛина. Помимо Дэймона, Аффлека и Бэйкона, в креслах продюсеров, в том числе, - Дженнифер Тодд ("Помни", "Джейсон Борн") и Джеймс Мэнголд ("Логан", "Поезд на Юму").

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