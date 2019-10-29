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Вышел новый трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

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    29.10.2019, 11:50
Текст:   Богдан Бобров

Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером. Хронологически действие спин-оффа разворачивается после падения галактической империи в "Возвращении джедая", но до создания Первого ордена и "Пробуждения Силы".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Падение тоталитарной власти не принесло мира на окраины галактики, о чем красноречиво свидетельствуют насаженные на пики шлемы штурмовиков.

Закадровый голос в ролике рассуждает о сложности профессии охотника за головами, представляя главного героя, роль которого исполнил Педро Паскаль, как самого лучшего представителя этого ремесла.

Помимо звезды "Игры престолов", в сериале снялись Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти и Карл Уэзерс.

За сценарий отвечает Джон Фавро ("Железный человек"), а среди режиссеров значатся Дэйв Филони ("Звездные войны: Войны клонов") и Тайка Вайтити (Тор: Рагнарёк).

Сериал вошел в стартовую линейку проектов нового стримингового сервиса Disney+, запуск которого состоится 12 ноября.

Первый трейлер смотрите здесь.

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