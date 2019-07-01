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Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн"

Новости
    01.07.2019, 18:50
Текст:   Олег Усков

27-летняя английская актриса Дейзи Джаз Изобель Ридли, прославленная ролью Рей в фильмах "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" и "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", к шоку поклонников, покидает франшизу.

Об этом пишет LeFigaro. Причина, по которой девушка уходит из культового эпоса, актрисой не названа.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Соответственно, выходящий 19 декабря фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" станет для Ридли прощальным.

Примечательно, что чуть ранее о своем желании "завязать" со Star Wars заявил и Марк Хэммил.

Дейзи (Daisy - Маргаритка) родилась в 1992 году в Вестминстере, Лондон. Она - младшая из пяти детей в семье. Занималась танцами. Экранный дебют - 2013 год. Снялась в телесериалах "Мистер Селфридж", "Безмолвный свидетель", "Катастрофа". Рей - ее первая большая роль.

Ранее Ридли рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

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