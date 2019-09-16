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Динозавры и шашлык: вышел новый фильм вселенной "Мира Юрского периода"

Новости
    16.09.2019, 12:55
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Бывает, ты ешь шашлык, а бывает, сам рискуешь стать блюдом на пикнике. В новой короткометражке Колина Треворроу "Битва при Биг-Рок" (Battle at Big Rock) представлены обе ситуации.

Как мы помним, в конце "Мира Юрского периода 2" по прихоти сердобольной девочки-клона динозавров выпустили вольготно резвиться на просторах США. Потому что жалко же бедных громадных неуправляемых ящеров. И вот к чему это привело.

Фото: youtube.com
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Идиллическая семья чернокожих выбралась пожарить мяса на свежем воздухе. К ним в гости наведываются любопытные насутоцератопсы, в целом милые и безобидные. Мама и детеныш. Но по их жирненькие тушки из темного леса приходит еще один гость - внушительный плотоядный аллозавр. Который не прочь детеныша употребить в качестве аперитива, затем слопать его маму и на десерт закусить маленькими вопящими двуногими пирожками. Ну что, довольна ты теперь, глупая девочка-клон?

Короткий сюжетик заканчивается хорошо, но самое сочное в фильме припасено напоследок - между титрами показывают мимолетные сценки из мира, где динозавры всячески вторгаются в повседневную жизнь: мешают дорожному движению, омрачают свадебные торжества и так далее. Тем самым зрителя готовят к тому, что нас ожидает в завершении трилогии "Мир Юрского периода".

Режиссер "Мира Юрского периода 3" - все тот же Колин Треворроу, поставивший и первую часть (вторую, напомним, доверили Хуану Антонио Байоне). Российская премьера намечена на 10 июня 2021 года.

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