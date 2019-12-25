Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби

На YouTube состоялась премьера короткометражного фанатского фильма KENOBI по вселенной "Звездных войн". Из названия очевидно следует, что сюжет зарисовки строится вокруг рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби.

События хронологически происходят между третьим и четвертым эпизодами на планете Татуин, где бывший учитель Энакина Скайуокера присматривает за его сыном Люком.

Создатели короткометражки называют ее "любовным письмом", адресованным самой знаменитой космической саге.

Между тем, в планах Disney тоже есть проект на аналогичную тематику с участием "каноничного" Оби-Вана - Юэна Макгрегора. Его сценарий уже готов, а съемки должны начаться в следующем году.