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Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби

Новости
    25.12.2019, 17:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Jamie Costa Фото: youtube.com/ Jamie Costa
Фото: youtube.com/ Jamie Costa

На YouTube состоялась премьера короткометражного фанатского фильма KENOBI по вселенной "Звездных войн". Из названия очевидно следует, что сюжет зарисовки строится вокруг рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби.

События хронологически происходят между третьим и четвертым эпизодами на планете Татуин, где бывший учитель Энакина Скайуокера присматривает за его сыном Люком.

Создатели короткометражки называют ее "любовным письмом", адресованным самой знаменитой космической саге.

Между тем, в планах Disney тоже есть проект на аналогичную тематику с участием "каноничного" Оби-Вана - Юэна Макгрегора. Его сценарий уже готов, а съемки должны начаться в следующем году.

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