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Сборы новых "Звездных войн" превысили миллиард долларов

Новости
    16.01.2020, 12:09
Текст:   Богдан Бобров

Сборы девятого эпизода "Звёздных войн" по всему миру пересекли отметку в миллиард долларов, присоединившись к двум предыдущим картинам современной трилогии. Об этом сообщает Variety.

Стоит отметить, что на достижение заветной планки у новой части ушло гораздо больше времени, чем у предшественников, - 28 дней. Для сравнения: "Пробуждение силы" преодолело рубеж за 12 дней, а "Последние джедаи" - за 17.

Таким образом, лента Джей Джей Абрамса стала для компании Disney седьмой по счету в 2019 году в списке картин-миллиардеров.

До этого столь успешной кассой могли похвастаться "Мстители: Финал", "Аладдин", "История игрушек 4", "Король Лев", "Капитан Марвел" и "Холодное сердце 2".

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