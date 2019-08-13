Ремейку "Аладдина" Гая Ричи пообещали сиквел

Ремейк "Аладдина" от Гая Ричи собрал в прокате по миру более миллиарда долларов. А это значит, что мы сами напросились. Поэтому когда в следующий раз будете покупать билет на очередной ремейк от Disney, подумайте, сколько еще вы готовы смотреть одно и то же.

Ну а в случае с "Аладдином" ничего уже, кажется, не исправить. Портал CinemaBlend приводит слова продюсера Дэна Лина, который смотрит в будущее с оптимизмом мультяшными значками американских денег вместо глаз. Лин, опираясь на сами за себя говорящие показатели картины, делает вывод, что публика жаждет продолжения. И выражает готовность публике его скормить. При этом он заверяет: покадрового повторения чего бы то ни было не ждите. Имея в виду, очевидно, сиквелы оригинального мультика, выходившие на VHS-кассетах, и одноименный мультсериал.

Как бы то ни было, официально сиквел "Аладдина" пока еще официально в разработку не поступил. Так что, может, и пронесет. По крайней мере, о сиквелах других, не менее успешных, ремейков корпорации Disney - "Короля льва", "Красавицы и чудовища", "Книги джунглей" - никто и не заикался. Хотя вот у "Алисы в Стране чудес" сиквел был. И у "Малефисенты" скоро будет.

Кстати, об успехах. "Король лев" недавно стал самым кассовым мультиком всех времен, заработав 1,337 млрд долларов и подвинув с первого места "Холодное сердце".