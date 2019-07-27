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"Аладдин" Гая Ричи заработал в прокате более миллиарда долларов

Новости
    27.07.2019, 18:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Ремейк диснеевского мультфильма "Аладдин" 1992 года, снятый Гаем Ричи, заработал в мировом прокате уже более миллиарда долларов.

Как сообщает THR, рубеж был преодолён в этот четверг.

В домашнем прокате фильм Ричи с синим Уиллом Смитом собрал 343,1 млн долларов.

Напомним, в свою первую неделю в кинотеатрах России и СНГ "Аладдин" стал лидером по сборам.

Наша рецензия на новую версию известной сказки - здесь.

Ранее сообщалось, что другой ремейк студии Диснея - "Король Лев" - бьёт рекорды.

Ещё один фильм Disney - "Человек-паук: Вдали от дома" - также совсем недавно собрал миллиард долларов.

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