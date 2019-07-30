Почему в американских СМИ "Короля Льва" назвали "фашистской сказкой"

Ремейк одной из самых любимых зрителями диснеевской сказки "Король Лев" триумфально марширует по мировому прокату, побивая рекорды и помогая своей родной студии достигать невиданных прежде даже ею высот. И это - несмотря на то, фильм почти покадрово повторяет мультик 1994 года.

Это, однако, раздражающе подействовало на многих критиков, ополчившихся на щеголяющую беспрецедентными техническими достижениями картину как раз из-за отсутствия "новизны". Что довольно забавно - и не только на фоне предшествующих "Королю Льву" экспериментов студии Диснея по "актуализации" своей детской классики за счёт модных и совсем не детских трендов, которые едва ли можно назвать успешными. Сам по себе сюжет оригинального мультфильма в полном смысле этого слова оригинальным не был и самым очевидным образом базировался на знаменитой шекспировской трагедии с вкраплениями библейских деталей. И то, что его на этот раз не стали засорять гей-парадами и осточертевшими антитрамповскими выпадами, обновлённому "Королю Льву" идёт только на пользу. С чем, конечно, никогда не согласятся идущие в авангарде "сил света".

Среди несогласных - колумнист газеты The Washington Post, преподаватель Университета Утрехта Дэн Хасслер-Фрост, в преддверии большой премьеры в своей умопомрачительной (в самом прямом смысле) статье ушедший дальше всех. Он кинулся разоблачать мультфильм Роджера Аллерса и Роба Минкоффа. Заголовок текста конкретен, безапелляционен и сходу озвучивает суровый приговор: "Король Лев" - фашистская история. И никакой ремейк этого не исправит". Вне всяких сомнений, после просмотра картины Джона Фавро Хасслер-Фрост в своей убеждённости только укрепился.

Дело в том, что притча, приоткрывающая для детей жестокий мир природы и доходчиво, в щадящей форме рассказывающая о том, как всё заведено в животном мире и почему это не так уж и страшно, с точки зрения передового философа является буквальной проекцией человеческого общества. То, что людской социум функционирует (должен, по крайней мере) по совершенно иным законам, и наводит Дэна на сенсационную мысль: "Король Лев" пропагандирует культ силы, пренебрежение к слабым и, соответственно, оправдывает рабство и репрессии.

Тот факт, что в дикой природе всё, в общем-то, как-то так и происходит, автора обширной колонки одного из авторитетнейших американских изданий совершенно не смущает, потому что в его удивительном мире любое произведение искусства должно так или иначе вещать о том, как надо жить не по лжи. Такой оголтелый антропоцентризм в принципе отказывает художникам в ином использовании животного мира, кроме как такой вот метафоры. Больно уж они, звери эти, нетолератные, так что пусть либо меняют свой вопиюще противоречащий продвинутой повестке образ жизни - хотя бы в кино, либо уходят с больших экранов в резервации Animal Planet. В свете авторских обвинений создателей "Короля Льва" в тоталитарном мышлении подобное направление мысли представляется в высшей степени комичным. Впрочем, для адептов тоталерантности подобные интеллектуальные парадоксы - давно обычное дело.

Разумеется, на базовых тезисах Хасслер-Фрост, автор, кстати, ещё одного феерического разоблачения "Дроиды в "Звёздных войнах" - на самом деле рабы" (Бендер из "Футурамы" непременно одобрил бы такую внимательность к своим сородичам), не останавливается и подкрепляет свои измышления дополнительными "аргументами". Например, он обнаруживает в "Короле Льве" разжигание ненависти к евреям (не скроешься даже в могиле, Уолт Дисней!). Ведь гиены в мультике "совершенно явным образом (sic! - "РГ-Кинократия") воплощают расистские и антисемитские стереотипы". Так-то.

Не обошлось, понятное дело, и без Трампа. Потому что Скала предков, оказывается (тоже, вероятно, "самым явным образом", хотя речь, напомним, идёт о 1994 годе) символизирует "своего рода" (что бы это ни значило) Trump Tower. А где Трамп - там и идея "белого превосходства". Вот и Спайк Ли не даст соврать.

Колумнист не отказывает себе в удовольствии напомнить о том, что он называет "одержимостью Disney патриархальными монархиями" (справедливости ради отметим: среди фанатичных правых левый либерал Хасслер-Фрост обнаружил бы неожиданных единомышленников. Только они эту "одержимость", естественно, наделяют знаком "плюс". Ну не иронично ли?). И недавние резонансные попытки разбавить другие свои ремейки "политкорректными" персонажами ("слишком незначительными!") бдительный Дэн рассматривает как неумелые попытки прикрыть свои "фашистские" симпатии. Этим же он объясняет и явное численное преобладание темнокожих среди актёров озвучки в "Короле Льве". Да что уж там - даже "Чёрная пантера" оказалась замешана в обелении (простите за невольный каламбур) "расистского" "Короля Льва". Не проведёшь на мякине этого Хасслера-Фроста, сколько ни пускай ему пыль в глаза!

Диснеевские сказки, представляющие собой, наряду с комиксами Marvel и DC, своеобразную ревизию американцами мирового (в первую очередь - европейского) культурного наследия, несмотря на все тогдашние усилия их авторов максимально адаптировать его для своеобразного восприятия соотечественников, уже оказываются "излишне консервативными" для излишне прогрессивных жителей "страны свободных" (цитата: "сексистская "Спящая красавица", чтоб вы понимали). И хотя пока - помимо непросвещённых зрителей, миллионами несущих свои кровные в кинотеатры - ещё находятся те, кто этому безумию сопротивляются (на канале Fox News Хасслера-Фроста ожидаемо подняли на смех), неумолимая тенденция, давно наблюдающаяся в Голливуде, уверенно ведёт к тому, что все привычные ценности, десятилетиями манифестировавшиеся индустрией детского кино, будут объявлены вне неписаного закона и либо преданы анафеме, либо вывернуты наизнанку. И останутся в прокате одни "Чудо-женщины" с "Капитанами Марвел" и "Чёрными пантерами". Хотя нет: они, как мы теперь узнали, тоже не вполне отвечают строгим требованиям Министерства Добра. Так что ждите сказочек потерпимее и расследований позабористее.