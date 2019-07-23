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Про Симпсонов снимут еще один полнометражный фильм

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    23.07.2019, 15:59
Текст:   Олег Усков

Практически бескрайняя франшиза "Симпсоны" может прирасти вторым полнометражным фильмом. На это Мэтт Грейнинг, отец желтого семейства, толсто намекнул на минувшем съезде Comic-Con в Сан-Диего.

Слухи о новых "Симпсонах в кино", отметим, ходят давно.

По словам демиурга, в его текущем плане продолжение первого фильма, вышедшего в 2007-м, еще не значится. Но он к такому повороту, как "Симпсоны в кино 2", уже готов, передает SyFy.

Более того: теперь, когда все важные франшизы Fox, в результате эпичной сделки, отошли к корпорации Disney, Мэтт не исключает реанимации на экраны и другого своего анимационного мега-культа - пародийной фантастики "Футурама".

Но пока всё это без конкретных сроков. Которые обозначены лишь для третьего сериала Грейнинга - фэнтезийного "Разочарования", который вернется на Netflix второй половиной первого сезона 20 сентября.

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