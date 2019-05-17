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Названа дата премьеры продолжения мультсериала "Разочарование"

Новости
    17.05.2019, 13:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вторая часть первого сезона мультсериала "Разочарование" (Disenchantment) от автора "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга, состоящая из десяти эпизодов, выйдет на сервисе Netflix 20 сентября.

Об этом нам сообщил официальный Twitter глумливой фэнтези-пародии, в рамках которой принцесса-алкоголичка Бин, эльф Эльфо и ее личный демон Люци встревают во множественные тернии.

Премьера первых десяти серий стартового сезона состоялась 17 августа прошлого года. Наш отзыв на них смотрите здесь.

Шоу тут же было продлено на второй, который мы увидим в 2020-2021 годах.

К слову, 12 мая завершился побивший рекорд тридцатый сезон "Симпсонов", уже давно продленных до 32-го сезона.

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