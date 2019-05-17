Названа дата премьеры продолжения мультсериала "Разочарование"

Вторая часть первого сезона мультсериала "Разочарование" (Disenchantment) от автора "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга, состоящая из десяти эпизодов, выйдет на сервисе Netflix 20 сентября.

Will she win... or booze? Disenchantment returns September 20. pic.twitter.com/8ZchIk96XP — Disenchantment (@disenchantment) 16 мая 2019 г.

Об этом нам сообщил официальный Twitter глумливой фэнтези-пародии, в рамках которой принцесса-алкоголичка Бин, эльф Эльфо и ее личный демон Люци встревают во множественные тернии.

This is Luci. He claims he's not a cat, but c'mon look at him. He makes me feel good about doing bad things... like a terrible friend. @dog_rates, please #RateMyFamiliar. @NXOnNetflix pic.twitter.com/C3jCjFmIkv — Disenchantment (@disenchantment) 29 октября 2018 г.

Премьера первых десяти серий стартового сезона состоялась 17 августа прошлого года. Наш отзыв на них смотрите здесь.

Шоу тут же было продлено на второй, который мы увидим в 2020-2021 годах.

К слову, 12 мая завершился побивший рекорд тридцатый сезон "Симпсонов", уже давно продленных до 32-го сезона.