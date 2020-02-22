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Официально: "Друзья" вернутся на экраны полным составом

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    22.02.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков

А вот и обещанная актером Мэттью "Чендлером" Перри важная новость: ситком "Друзья" действительно возвращается на экраны с новым эпизодом и в оригинальном составе.

Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

Телесеть HBO, для собственного стриминга которого "Друзья" станут главной изюминой, анонсировала специальный эпизод шоу.

Сервис HBO Max запускается уже в мае, и спецэпизод будет к этому событию приурочен.

Ранее, напомним, спекуляции насчет возвращения "Друзей" тянулись годами. При этом в какой-то момент появилась информация, что все актеры "золотого" состава, в принципе, только "за". За исключением буки Перри. Который сердито отнекивался, заявляя, что его более занимает теперь театр.

Но, как видим, и этот бастион пал. Чему в немалой степени, возможно, посодействовал гонорарный фонд проекта - есть сведения, что актеры получат за серию по 2,5 миллиона долларов.

Таким образом, Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Дэвид Швиммер (Росс) и Пери снова вместе.

Как именно будет выглядеть эпизод, пока не известно, но аналитики склоняются к тому, что, скорее всего, нас ждет не полноценная серия о жизни героев после финала сериала, а ток-шоу с ними.

"Друзья" на протяжении десяти блестящих сезонов выходили с 22 сентября 1994 года.

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