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Персонажи "Друзей" снова соберутся вместе

Новости
    07.02.2020, 15:26
Текст:   Олег Усков

Похоже, всем спекуляциям на эту тему, продолжавшимся годами, настала жирная точка - ситком "Друзья" все-таки получит продолжение. Причем - с полным оригинальным составом на главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
У сериала "Мандалорец" появятся свои спин-оффы

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.

При этом, по имеющимся данным, гонорар каждого из актеров за серию составит в районе трех-четырех миллионов долларов.

Кроме того, здесь нужно уточнить: собственный стриминговый сервис канала HBO, в каталоге которого "Друзья" станут главным блюдом, запускается в мае этого года, и именно продолжение сериала будет немало способствовать его "раскрутке" на старте.

Информация о том, что шоу, которому только что исполнилось четверть века, может получить продолжение, особо усилились в последние месяцы, когда полный состав актеров несколько раз появился на фото в соцсетях.

При этом и Кокс, и бука Перри, и Энистон периодически нагнетали, что готовят совместный проект и вот-вот будет сделано официальное заявление - какой именно.

Подчеркивалось: продюсеры оригинального шоу к идее его возрождения относятся без энтузиазма, но тем не менее и их участие в проекте не исключено.

"Друзья" выходили на NBC с 1994-го по 2004-й год - десять сезонов, 236 эпизодов.

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