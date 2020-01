Фото: Дженнифер Энистон выложила новое фото с "подругами" из "Друзей"

"Друзья" снова в сборе. Точнее - подруги. Дженнифер Энистон поделилась в своём Instagram двумя новыми фотографиями, где она весело позирует вместе с партнёршами по культовому ситкому - Кортни Кокс-Аркетт (Моника) и Лизой Кудрой (Фиби).

Кадры, за три дня собравшие свыше 2300 "лайков", конечно, спровоцировали новую волну слухов о возрождении "Друзей", в последнее время циркулирующих с особенной интенсивностью. То же было и в прошлый раз, когда "Рэйчел" выложила фото со всем основным кастом сериала.

Ранее Энистон заявила, что и она, и все остальные исполнители главных ролей с удовольствием бы к ним вернулись, однако их энтузиазма, увы, не разделяют продюсеры.

Между тем канал HBO, недавно обзаведшийся новым стриминговым сервисом, для которого сразу выкупил все десять сезонов "Друзей", по неофициальным данным, всё-таки подумывает о том, чтобы запустить производство новых сезонов.

Напомним, недавно команду "Друзей" постигло две утраты: в конце минувшего года скончалась автор песни I'll be there for You из начальных титров Элли Уиллис, а на днях с собой покончил Стэн Кирш, сыгравший несовершеннолетнего ухажёра Моники в первом сезоне.