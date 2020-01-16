Новости

Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец" 15.01.2020
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала "Сваты" 15.01.2020
Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе 15.01.2020
Билли Айлиш написала и исполнила главную песню нового "Бонда" 15.01.2020
Актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш покончил с собой 15.01.2020

Фото: Дженнифер Энистон выложила новое фото с "подругами" из "Друзей"

Новости
    16.01.2020, 10:36
Текст:   Козьма Лоханкин

"Друзья" снова в сборе. Точнее - подруги. Дженнифер Энистон поделилась в своём Instagram двумя новыми фотографиями, где она весело позирует вместе с партнёршами по культовому ситкому - Кортни Кокс-Аркетт (Моника) и Лизой Кудрой (Фиби).

Кадры, за три дня собравшие свыше 2300 "лайков", конечно, спровоцировали новую волну слухов о возрождении "Друзей", в последнее время циркулирующих с особенной интенсивностью. То же было и в прошлый раз, когда "Рэйчел" выложила фото со всем основным кастом сериала.

Ранее Энистон заявила, что и она, и все остальные исполнители главных ролей с удовольствием бы к ним вернулись, однако их энтузиазма, увы, не разделяют продюсеры.

Между тем канал HBO, недавно обзаведшийся новым стриминговым сервисом, для которого сразу выкупил все десять сезонов "Друзей", по неофициальным данным, всё-таки подумывает о том, чтобы запустить производство новых сезонов.

Напомним, недавно команду "Друзей" постигло две утраты: в конце минувшего года скончалась автор песни I'll be there for You из начальных титров Элли Уиллис, а на днях с собой покончил Стэн Кирш, сыгравший несовершеннолетнего ухажёра Моники в первом сезоне.

Новости

Rotten Tomatoes раздали "золотые помидоры" лучшим фильмам 2019 года 14.01.2020
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 14.01.2020
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 14.01.2020
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 14.01.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Шоураннер "Ведьмака" не против взять Марка Хэмилла на роль Весемира 14.01.2020
Тизер: У "Мира Дикого Запада" появилась дата премьеры 14.01.2020
Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара" 13.01.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала 13.01.2020
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 12.01.2020
Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена 11.01.2020
⧣ фото
Фото: instagram.com/ k_ksusha
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 13.01.2020
Жильцы дома, у которого нашли фотомодель Пунтус, разъяснили ситуацию 13.01.2020
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину 12.01.2020