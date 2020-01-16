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Видео: "Моника" из "Друзей" заинтриговала поклонников сериала

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    16.01.2020, 11:40
Текст:   Козьма Лоханкин

Исполнители главных ролей популярнейшего ситкома "Друзья" продолжают дразнить многочисленных поклонников на фоне слухов о возможном возрождении сериала силами HBO.

Вслед за Дженнифер Энистон, выложившей несколько фотографий с коллегами по касту, масла в огонь подлила Кортни Кокс, сыгравшая Монику.

На своей странице в Instagram "Моника" выложила странненькое видео с корявым фильтром.

Ко лбу актрисы "приклеена" табличка, вопрошающая: "Кто ты из "Друзей"?" и демонстрирующая портреты героев.

Причём, по мнению Кокс, она в мире "Друзей" была бы мерзким голым соседом, за которым герои любили подглядывать в окно.

Напомним, Энистон утверждает, что все участники каста с удовольствием бы вернулись к своим ролям, но возражают продюсеры.

Накануне стало известно, что Стэн Кирш, сыгравший юного бойфренда Моники в первом сезоне, покончил с собой.

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