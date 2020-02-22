Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Новости

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 03:34
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва достигли Бурятии 03:25
Пушков прокомментировал заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах 03:03
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию 02:38
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу 02:01
Группа Go-A представит Украину на "Евровидении" 01:40
Овечкин прокомментировал 700-ю шайбу в "регулярках" НХЛ 01:12
Совфед: Эпидемия коронавируса имеет естественное происхождение 22.02.2020
Ученые нашли три маршрута распространения коронавируса 22.02.2020
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина 22.02.2020
Двое погибли и трое, включая детей, пострадали в аварии в Ленобласти 22.02.2020
В горах Кавказа эскадрилья Ми-35М уничтожила технику "противника" 22.02.2020
На Ставрополье у дома Героя Советского Союза провели парад 22.02.2020
Вице-президент СБР уверен, что обыски повлияли на выступление в эстафете 22.02.2020
В Челябинске убили заступившегося за девушек подростка 22.02.2020
В Севастополь впервые прилетели розовые фламинго 22.02.2020
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо 22.02.2020
Геологи обнаружили в Индии рекордные запасы золота 22.02.2020
Российские зенитно-ракетные комплексы прибыли в Сербию 22.02.2020
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой 22.02.2020
Более 20 пассажиров покинули Diamond Princess без проверки на коронавирус 22.02.2020
Мужская сборная России по биатлону не попала в тройку в эстафете на ЧМ 22.02.2020
Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака" 22.02.2020
ПВО Сирии будет сбивать чужие самолеты в воздушном пространстве страны 22.02.2020
На Кубани военные инженеры построили мост и прошли минные поля 22.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
22.02.2020 23:39
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.

Семисотого гола Овечкина ждали все - руководство и игроки "Вашингтона", многочисленные болельщики по разную сторону океана. Было заметно, что ожидание юбилея заметно отложилось и на игре "Кэпиталз", игроки которого старались сделать все, чтобы их лидер смог отличиться.

Фото: AP Photo/David Becker
Свечникову покорился рекорд 37-летней давности

Старался и сам капитан "Вашингтона". В последних шести матчах он нанес 33 броска по воротам соперников, но смог отличиться лишь однажды, с трудом достигнув отметки в 699 голов. Поэтому был шанс, что после гола "Монреалю" он все же достигнет столь желанной отметки в гостевой встрече с "Нью-Джерси". И это произошло на шестой минуте третьего периода при счете 2:1 в пользу "дьяволов".

Затяжная атака "столичных" привела к тому, что голкипер хозяев остался без клюшки. Евгений Кузнецов в падении из-за ворот отпасовал на Овечкина и тот расстрелял дальний верхний угол ворот "Нью-Джерси". Есть 700-я шайба!

Россиянин после этого тепло поприветствовал болельщиков, и те аплодировали в ответ. Увы, но этот матч "Вашингтон" все же проиграл. В конце третьего периода защитник хозяев Деймон Сиверсон в большинстве принес победу своей команде.

Теперь следующей целью россиянина является отметка в 708 голов. Столько раз за карьеру отличился Майк Гартнер, игравший, в том числе, и за "Вашингтон". Он находится на седьмой позиции в истории НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. До лидера - легендарного Уэйна Гретцки осталось 194 шайбы.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
МИД сообщил о восьми атаках беспилотников на российскую базу в Хмеймиме
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Зеленский из-за беспорядков отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
В Южной Корее скончался третий больной COVID-19
Видео
Видео
Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
Лыжи
Лыжи
"Я очень зол": Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре