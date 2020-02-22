Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.

Семисотого гола Овечкина ждали все - руководство и игроки "Вашингтона", многочисленные болельщики по разную сторону океана. Было заметно, что ожидание юбилея заметно отложилось и на игре "Кэпиталз", игроки которого старались сделать все, чтобы их лидер смог отличиться.

Старался и сам капитан "Вашингтона". В последних шести матчах он нанес 33 броска по воротам соперников, но смог отличиться лишь однажды, с трудом достигнув отметки в 699 голов. Поэтому был шанс, что после гола "Монреалю" он все же достигнет столь желанной отметки в гостевой встрече с "Нью-Джерси". И это произошло на шестой минуте третьего периода при счете 2:1 в пользу "дьяволов".

Затяжная атака "столичных" привела к тому, что голкипер хозяев остался без клюшки. Евгений Кузнецов в падении из-за ворот отпасовал на Овечкина и тот расстрелял дальний верхний угол ворот "Нью-Джерси". Есть 700-я шайба!

Россиянин после этого тепло поприветствовал болельщиков, и те аплодировали в ответ. Увы, но этот матч "Вашингтон" все же проиграл. В конце третьего периода защитник хозяев Деймон Сиверсон в большинстве принес победу своей команде.

Теперь следующей целью россиянина является отметка в 708 голов. Столько раз за карьеру отличился Майк Гартнер, игравший, в том числе, и за "Вашингтон". Он находится на седьмой позиции в истории НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. До лидера - легендарного Уэйна Гретцки осталось 194 шайбы.