Парламентарии других стран подписывают декларацию об исторической памяти

Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны за два дня сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене подписали десятки парламентариев. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"К ней присоединились парламентарии из Греции, Молдавии, Сербии, Марокко, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Белоруссии и даже с Украины", - приводит его слова ТАСС.

Толстой напомнил, что в декларации речь идет о необходимости сохранения памяти о Великой Победе, "которая объединяет все народы, вместе победившие фашизм, и о необходимости предотвращения возрождения нацизма в Европе". Никаких политических тезисов в ней нет, напомнил он.

При это вице-спикер выразил сожаление, что такая декларация вообще понадобилась. "Безмерно стыдно перед нашими ветеранами за то, что происходит в отдельных странах, за то, что герои той войны вынуждены наблюдать весь этот ужас и вакханалию, когда места захоронений воинов, отдавших жизнь за свободу целого континента, ровняют с землей бульдозерами", - сказал он.