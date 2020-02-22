Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Президент каждый день занимается спортом. Среди видов спорта, которые практикует Владимир Путин: хоккей, самбо, плавание, фитнес.

Сегодня глава государства посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи. Президент продолжает практику, сказал о тренировках по самбо его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но тем не менее он поддерживает себя, и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса - это у него ежедневная практика", - подчеркнул представитель Кремля.

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков назвал российского лидера серьезным соперником на борцовском ковре: "Он бросал в обе стороны, у него была разнообразная техника. А самое главное, что он был волевой спортсмен". Напомним, что Владимир Путин - мастер спорта по самбо.