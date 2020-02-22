Посольство РФ: Итальянские власти не лишат свободы российских биатлонистов

Российские биатлонисты Логинов и Гараничев продолжат участие в чемпионате мира по биатлону в Италии.

Российский дипломат, прибывший сегодня в г.Антерсельва (место проведения Чемпионата), вступил в личный контакт с представителями российской сборной, а также добился от осуществлявших обыск карабинеров выдачи на руки соответствующего ордера, выданного Прокуратурой г.Больцано. Представитель Генконсульства РФ в Милане также потребовал предоставить протокол обыска, который в ближайшее время с переводом на русский язык будет передан российским гражданам для рассмотрения и подписания.

"В соответствии с полученным документом, в Прокуратуру г. Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга (уголовно наказуемое преступление в Италии).

Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста А.В.Логинова и телефон его личного тренера А.В.Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования.

Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства будет находиться с командой вплоть до ее отъезда", - говорится в сообщении пресс-службы Посольства России в Италии.