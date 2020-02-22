Андрей Бочкарев: В Новой Москве к концу года появится 20 новых школ

В Новой Москве к концу года появится еще 20 школ. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

По его словам, 8 новых школ будут построены за счет городского бюджета. В частности, в Коммунарке построят школу на 1100 мест - она будет готова уже во втором квартале. Еще одна крупная школа в микрорайоне "Град Московский" на 1000 учеников будет введена, по словам Бочкарева, в эксплуатацию в 4 квартале.

Глава стройкомплекса Москвы отметил, что большую часть учебных учреждений в Новой Москве построят за свой счет инвесторы - это еще 12 школ. Таким образом, всего на присоединенных к столице в 2012 году территориях Подмосковья возведут 20 школ свыше чем на 4000 детей. Московские власти строго придерживаются, как и обещали, комплексного развития Новой Москвы. Помимо жилья все эти годы там строится социалка, создаются рабочие места.