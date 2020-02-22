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22.02.2020 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Московская Масленица" ждет гостей

Текст: Любовь Проценко
В Москве стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Он продлится по 1 марта на 29 площадках города.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Тех, кто выйдет в эти дни из дома и отправится на Масленицу, там не только накормят блинами. Но и развлекут - подготовлена культурная программа проводов русской зимы в соответствии с российскими и зарубежными традициями.

Фото: iStock
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В общей сложности на фестивальных площадках в центре и округах пройдет более 320 выступлений творческих коллективов. Кроме того, москвичи и туристы смогут принять участие в 100 старинных подвижных играх и забавах.

"Можно послушать фолк-музыку и посмотреть уличные представления: например, театрализованные шествия реконструкторов из Болгарии, Венгрии и Италии, кукольные спектакли и постановки, - отметил министр правительства Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Зарубежные участники выступят на площади Революции, Манежной площади и переходе между ними. В частности, приехали в Москву сразу две команды кукеров (ряженых, традиционных масленичных персонажей) из сел Столетово и Айдемир - они выступят в традиционных костюмах и высоких (до 1 метра!) масках с лентами и цветными аппликациями. Кукеры из Айдемираббудут гостить на центральных площадках с первого дня фестиваля и до 26 февраля, а из Столетова - до27 февраля. Повстречать их можно с 12.30 до 19.30. Посмотреть карнавальные шествия - в 13.00 и 19.00.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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С 26 февраля по 1 марта на центральных площадках ежедневно будут выступать реконструкторы из Венгрии. А с 27 февраля по 1 марта - участники-итальянцы.

На сценах окружных площадок (на улице Хачатуряна и Тимирязевской, на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде) пройдут шоу ростовых кукол, масленичные истории в исполнении артистов московских театров ("Заячий стон", Parabasis, Pulsar, "Калейдоскоп", Pololo, "Лес чудес") и выступления юных артистов театра "Альт" и студии "Премьера". На этих же площадках состоятся и концерты фолк-групп "Матрена-АРТ", "Любо-Мило", "Крапива", ансамбля казачьей песни "Кладезь" и дргуихзамечательных коллективов. По будним дням выступления они будут проходить с 17.00 до 19.00, а по выходным и в праздничные дни - с 16.00 до 19.00.

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