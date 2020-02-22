На Симферопольском шоссе пострадавшего эвакуировали вертолетом

Крупное ДТП произошло на 27 км Симферопольского шоссе. Пострадавшего эвакуировал санитарный вертолет. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы, в результате аварии одна из машин вылетела на обочину. В аварии пострадала пожилая пара. Для оказания помощи вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра.

По предварительным данным, санитарным вертолетом Московского авиационного центра пострадавшая женщина была доставлена в специализированное лечебное учреждение столицы, пострадавшего мужчину доставила скорая.

В полете пострадавшую сопровождала медицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.