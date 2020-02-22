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22.02.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петр Бирюков: Почти 400 лифтов заменят в медучреждениях Москвы

Текст: Ирина Огилько

В этом году в медицинских учреждениях Москвы заменят 396 лифтов, у которых заканчивается нормативный срок эксплуатации - 25 лет. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Новые подъемники установят в 141 объекте здравоохранения во всех округах столицы.

Все лифты соответствуют техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов". Уже обследованы лифтовые шахты и подготовлены технические заключения. Монтаж оборудования проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала. Новые подъемники оснащены автоматическими дверями и характеризуются улучшенной точностью остановки.

"В каждом из 141 объектов появятся лифты, адаптированные для маломобильных граждан: в них предусмотрен гонг и голосовое оповещение о прибытии лифта, панели управления расположены с обеих сторон, кнопки выбора этажей дополнены шрифтом Брайля", - подчеркнул Петр Бирюков.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтового оборудования предусмотрен диспетчерский контроль и система видеонаблюдения. По согласованию с лечебным учреждением в подъемниках дополнительно установят поручни и зеркала.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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