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22.02.2020 12:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стань гидом: Мосгорнаследие приглашает всех желающих в экскурсоводы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Мосгорнаследие объявляет набор на должность экскурсовода. Главное требование, сообщают в столичной мэрии - знать историю района и уметь рассказать ее людям.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Разработать свои экскурсии по выбранному району столицы в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года может любой москвич, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. На портале Мэра и Правительства Москвы она рассказала:

- Экскурсии могут проводиться и утром, и днем, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей. Главное условие - чтобы участники готовили прогулку на основе достоверной исторической информации.

Прогулку можно связать с какой- юбилейной датой, включить в нее посещение крыш и панорамных площадок. Сделать это по мнению мэра может любой аттестованный специалист или краевед-любитель, независимо от возраста. Главное - знать историю выбранного района и уметь выступать перед аудиторией. А таких горожан, рассказал "РГ" руководитель Моснаследия Алексей Емельянов, в Москве очень много. Он убедился в этом, когда пожилых москвичей в рамках "Московского долголетия" пригласили принять участие в экскурсиях по Москве. А выяснилось, говорил Алексей Емельянов, что многие из них - готовые экскурсоводы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Проработанные маршруты нужно прислать в Департамент культурного наследия по адресу электронной почты: 2020@mos.ru. Там отберут лучшие экскурсии и окажут помощь в проработке материала, устроят прогон экскурсий с экспертами и выпустят видеопревью в соцсетях. Авторов отобранных экскурсий пригласят стать экскурсоводами проекта.

С правилами составления экскурсий и списком районов можно ознакомиться на сайте "Узнай Москву" Набор гидов проводится до 3 апреля 2020 года.

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