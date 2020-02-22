Ученый развеял миф о пьянстве в русской деревне

Массового алкоголизма среди крестьян в начале ХХ века не было, сейчас россияне пьют на четверть больше своих предков, выяснил доцент кафедры отечественной и общей истории Липецкого педуниверситета Иван Шевченко.

В 1990-е объемы потребления алкоголя в стране были вдвое выше дореволюционного, рассказал ученый ТАСС.

В начале прошлого века крестьяне составляли более 70 процентов населения России.

- На душу населения в селе приходилось менее восьми литров в год, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, не так губительно для организма, - сообщил Шевченко. - Население не пребывало в пьянстве до революции, а вот в советское время потребление было больше и к 1990-м годам выросло колоссально - до минимум 16 литров на человека.

По словам ученого, больше пить в русской деревне начали после коллективизации. Еще один скачок произошел после перестройки. Теперь потребление снизилось примерно до десяти литров на человека в год из-за тихой антиалкогольной компании последнего десятилетия: сокращения времени продажи алкоголя, увеличения возраста для его покупки, изменения психологии людей.

Иван Шевченко два года исследовал дореволюционную борьбу за народную трезвость на средства президентского гранта для молодых ученых. В работе использовались документы Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге.

- В начале XX века власть аккуратно предлагала антиалкогольные меры, в том числе временные ограничения, запрет продажи несовершеннолетним, закрытие продаж в праздники и выходные, использование наклеек с предупреждением о вреде алкоголя, - добавил доцент ЛГПУ.

Сейчас Шевченко изучает действие "сухого закона" в России в 1914-1925 годах. Введение запретов шло на фоне Первой мировой и гражданской войны, продолжалось в периоды военного коммунизма.

- Время потрясений провоцировало людей искать способы снятия напряжения. Так, бюджет России накануне Первой мировой войны примерно на четверть состоял из доходов от продажи алкоголя. Фактически страна сидела на "алкогольной игле". Возможно, неслучайно два "сухих закона" вводились у нас в переломные моменты: первый - Николаем II с 1914 года, а второй - Михаилом Горбачевым с 1985-го. Это совпало с падением монархии и распадом Советского Союза, - добавил ученый.