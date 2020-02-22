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22.02.2020 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В индустриальном парке "Чапаевск" появится новый завод

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В индустриальном парке "Чапаевск" появился новый резидент. В этом году на площадке парка площадью шесть гектаров начнется строительство завода по производству железобетонных изделий. Предприятие будет выпускать 17,5 тысяч изделий готовой продукции в год. На заводе будет создано 45 новых рабочих мест.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Новый производственный комплекс и применение современного оборудования позволит выпускать продукцию мирового уровня и полностью удовлетворить спрос в высококачественных строительных материалах. Строительство должно завершиться в 2022 году.

В индустриальном парке "Чапаевск" сейчас действуют уникальные для России условия для реализации инвестпроектов. Благодаря развитию нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", правительство Самарской области приняло положение о предоставлении особо выгодных условий по переуступке прав аренды для резидентов индустриального парка "Чапаевск".

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что инвестор может получить землю со всей готовой инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если он реализуется в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов цена составляет 2,487 миллиона рублей за гектар при условии запуска проекта до конца 2022 года. При этом резиденты парка могут быть одновременно резидентами ТОСЭР "Чапаевск", а значит, получают возможность пользоваться уникальными федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов. В целом все инвесторы в Самарской области получают поддержку на всех этапах реализации проектов в режиме "одного окна" от регионального Агентства по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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