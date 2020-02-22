В Перми во дворе дома нашли расчлененное тело женщины

Пермская полиция подтвердила достоверность появившейся в соцсетях информации о нахождении трупа женщины.

Местная жительница написала в интернете, что накануне во дворе жилого дома в Мотовилихинском районе Перми было найдено расчлененное тело женщины в черном мешке. Жуткую находку под елкой обнаружил дворник. Также сообщалось, что местный житель видел мужчину, который тащил мешок из подъезда.

Личность подозреваемого установили, полиция обнаружила в холодильнике в его квартире оставшиеся части тела. Источник в полиции подтвердил факт произошедшего, сообщив, что сейчас в деле разбирается Следственный комитет.