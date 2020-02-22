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22.02.2020 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми во дворе дома нашли расчлененное тело женщины

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Пермская полиция подтвердила достоверность появившейся в соцсетях информации о нахождении трупа женщины.

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Местная жительница написала в интернете, что накануне во дворе жилого дома в Мотовилихинском районе Перми было найдено расчлененное тело женщины в черном мешке. Жуткую находку под елкой обнаружил дворник. Также сообщалось, что местный житель видел мужчину, который тащил мешок из подъезда.

Личность подозреваемого установили, полиция обнаружила в холодильнике в его квартире оставшиеся части тела. Источник в полиции подтвердил факт произошедшего, сообщив, что сейчас в деле разбирается Следственный комитет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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