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22.02.2020 20:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье у дома Героя Советского Союза провели парад

Текст: Екатерина Ковалевская

В городе Изобильном Ставропольского края прошел торжественный парад в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Андрея Титенко. Мероприятие провели у дома фронтовика.

Фото: Иван Семенец
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Титенко ушел в Красную армию в 1941 году. Воевал на Южном, первом Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Отличился в бою за укрепленный опорной пункт фашистов Прейсиш-Тирау в 1945-м. Боевой расчет гвардии сержанта Таманской дивизии Титенко оказался отрезанным от стрелковых подразделений. Он организовал круговую оборону и несколько часов отбивал атаки немцев. 19 апреля герой получил Золотую Звезду.

После войны Андрей Лаврентьевич работал в сельском хозяйстве, и на протяжении 27 лет возглавлял пожарную охрану изобильненского элеватора.

В параде у дома ветерана приняли участие военнослужащие 247-го Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, представители местной воинской части и воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров вручил 101-летнему фронтовику знак "Почетный гражданин Ставропольского края" и медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край 75-летие Победы Вторая мировая война

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