На Ставрополье у дома Героя Советского Союза провели парад

В городе Изобильном Ставропольского края прошел торжественный парад в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Андрея Титенко. Мероприятие провели у дома фронтовика.

Титенко ушел в Красную армию в 1941 году. Воевал на Южном, первом Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Отличился в бою за укрепленный опорной пункт фашистов Прейсиш-Тирау в 1945-м. Боевой расчет гвардии сержанта Таманской дивизии Титенко оказался отрезанным от стрелковых подразделений. Он организовал круговую оборону и несколько часов отбивал атаки немцев. 19 апреля герой получил Золотую Звезду.

После войны Андрей Лаврентьевич работал в сельском хозяйстве, и на протяжении 27 лет возглавлял пожарную охрану изобильненского элеватора.

В параде у дома ветерана приняли участие военнослужащие 247-го Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, представители местной воинской части и воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров вручил 101-летнему фронтовику знак "Почетный гражданин Ставропольского края" и медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".