В горах Кавказа эскадрилья Ми-35М уничтожила технику "противника"

Экипажи вертолетов Ми-35М, базирующиеся в Ставропольском крае, провели летно-тактические учения в горах Северного Кавказа.

В них участвовали более 20 летчиков и около 10 вертолетов, в том числе эскадрилья транспортно-штурмовых Ми-35М.

Пилоты провели высадку воздушного десанта спецназа на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного врага из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

Более 150 специалистов аэродромно-технического обеспечения получили практический опыт в организации полетов и обслуживании новых образцов летной техники. Пилоты израсходовали 60 неуправляемых авиационных ракет, уничтожив 20 различных объектов "противника".