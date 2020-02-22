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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В горах Кавказа эскадрилья Ми-35М уничтожила технику "противника"

Текст: Екатерина Ковалевская

Экипажи вертолетов Ми-35М, базирующиеся в Ставропольском крае, провели летно-тактические учения в горах Северного Кавказа.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В них участвовали более 20 летчиков и около 10 вертолетов, в том числе эскадрилья транспортно-штурмовых Ми-35М.

Пилоты провели высадку воздушного десанта спецназа на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного врага из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

Более 150 специалистов аэродромно-технического обеспечения получили практический опыт в организации полетов и обслуживании новых образцов летной техники. Пилоты израсходовали 60 неуправляемых авиационных ракет, уничтожив 20 различных объектов "противника".

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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