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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое погибли и трое, включая детей, пострадали в аварии в Ленобласти

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Сегодня, 22 февраля, около 18.50 в Тосненском районе Ленинградской области произошла авария, в результате которой оба водителя погибли, трое пассажиров, включая детей, госпитализированы.

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, место ДТП - 632-й километр трассы М-10 "Россия". Автомобиль Skoda Octavia, который двигался со стороны Петербурга, по какой-то причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Nissan Almera.

Оба водителя - женщина из Skoda и мужчина из Nissan - скончались. В Skoda находились двое детей, оба они госпитализированы. Девочка - с тяжелыми травмами, мальчик - в состоянии средней тяжести. В ГИБДД отмечают, что они были в детских креслах. В больнице оказался также пассажир Nissan - мужчина получил травмы средней тяжести.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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