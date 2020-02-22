Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Кандалакши. Подростка заподозрили в покушении на убийство 11-летнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить. Жертва потеряла сознание. Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу. Прохожие обнаружили школьника и вызвали скорую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

С подозреваемым работают следователи. Они намерены ходатайствовать перед судом о заключении нападавшего под стражу, учитывая отрицательные характеристики, поступившие на подростка, и жестокий способ совершения преступления.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе мотив деяния. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.