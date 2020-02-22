Финал конкурса "Лидеры России 2020" пройдет в Сочи с 27 по 31 марта. Уже завтра станут известны имена финалистов.

Сегодня состоялось открытие регионального полуфинала конкурса для участников из Центрального федерального округа. Как рассказал руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок, а в полуфинал вышли 555 участников. Интересно, что 6 участников имеют иностранное гражданство: 4 гражданина Украины, и по одному из Эстонии и Белоруссии.

"Впервые мы собираем всех полуфиналистов из Центрального федерального округа на одной площадке. Конкуренция колоссальная. В полуфинале участвуют представители всех 18 субъектов округа. Сегодня здесь собрались очень разные люди - разных профессий, опыта, образования, карьерных предпочтений и сферы интересов", - отметил Комиссаров.

В субботу и воскресенье участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе конкурса - командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и аналитические деловые игры.

"Завтра мы уже узнаем всех финалистов. Я рад сообщить, что финал у нас пройдёт с 27 по 31 марта в Сочи. Традиционно мы отбираем сильнейших", - подчеркнул Комиссаров.