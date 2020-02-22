На Кубани военные инженеры построили мост и прошли минные поля

В Краснодарском крае на полигоне Молькино прошел ежегодный отборочный этап конкурса "Безопасный маршрут" среди инженеров Южного военного округа. Соревнования проводятся в рамках подготовки к международным играм "АрМИ-2020".

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в учениях приняли участие около 150 военнослужащих. Отряды обеспечения движения саперного подразделения "Афипский" и "Буденный" на специализированной трассе протяженностью около двух километров прошли эстафету, состоящую из нескольких этапов, в том числе построили тяжелый механизированный мост.

- У нас были ежедневные тренировки, благодаря командной работе результатами довольны, но нам есть, над чем работать, в дальнейшем будем стремиться достичь более высоких результатов, - заявил старший сержант Даниил Марценюк.

Огненные преграды, минные поля, противотанковые рвы - преодолеть их участникам помогла новая специализированная техника: ТММ-3, БТР-80, ИМ-2. Машины прокладывали безопасные маршруты через завалы и заграждения.

Благодаря технике военные выполнили нормативы вовремя и обеспечили безопасное продвижение колонны.

- Отборочный этап прошел успешно. Команда 32 инженерного саперного полка "Афипский" лидирует, она поедет на окружных соревнованиях в Каменске-Шахтинском, - сообщил полковник инженерных войск 49-й армии, главный судья отборочного этапа Роман Бессмертный.