Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо

Президент приехал на чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи. Это первое первенство Лиги. Напомним, что глава государства - мастер спорта и заслуженный тренер России по самбо.

Лига была создана для популяризации этого вида спорта как российского национального единоборства и продвижения отечественных самбистов на профессиональной арене.

Турнир проходит в Сочи на арене "Ледяной Куб", в нем участвуют 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо, в том числе 11 мастеров спорта России и 3 кандидата в мастера спорта России. В числе зрителей - чемпионы Советского Союза, Европы и мира по боевому самбо, смешанным боевым искусствам и боям без правил.