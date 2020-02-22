В Ростовской области возбудили дело после взрыва газа в доме

Следственным отделом по Азову СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК.

Напомним, хлопок бытового газа произошел в трехэтажном жилом доме в Азове в субботу около 11 часов утра. В результате ЧП человека погибли, их личности устанавливаются. По уточненным данным регионального МЧС, один человек госпитализирован.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, после хлопка газа возник пожар, который был потушен через полтора часа после взрыва. В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий ЧП привлечены 59 человек и 16 единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления, МЧС и полиции.