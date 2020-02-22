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22.02.2020 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области возбудили дело после взрыва газа в доме

Текст: Тимур Алиев
Фото: Главное управление по Ростовской области Фото: Главное управление по Ростовской области
Фото: Главное управление по Ростовской области

Следственным отделом по Азову СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Фото: МЧС РД
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК.

Напомним, хлопок бытового газа произошел в трехэтажном жилом доме в Азове в субботу около 11 часов утра. В результате ЧП человека погибли, их личности устанавливаются. По уточненным данным регионального МЧС, один человек госпитализирован.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, после хлопка газа возник пожар, который был потушен через полтора часа после взрыва. В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий ЧП привлечены 59 человек и 16 единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления, МЧС и полиции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах

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