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22.02.2020 20:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе более 200 "моржей" провели заплыв в честь 23 февраля

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
В Севастополе прошел VIII Международный слет любителей зимнего плавания, посвященный Дню защитника Отечества и 200-летию открытия Антарктиды русским мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым.
Фото: Владимир Пасякин/РГ Фото: Владимир Пасякин/РГ
Фото: Владимир Пасякин/РГ

Мероприятие собрало более 200 любителей зимнего плавания со всего Крыма, от столицы республики и заканчивая поселком Черноморское.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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Больше всего моржей приехали из Симферополя, Евпатории, Феодосии и Севастополя. Город-герой был представлен пятью клубами: "Буревестник", который в прошлом году отметил свое 10-летие, "Морские котики", "Балаклавские моржи", "Морж СССР", "Качинские моржи".

- Крымские моржи активно готовятся к международному черноморскому эстафетному суперзаплыву на 555 километров "Доплыть до Победы", который будет посвящен 75-й годовщине Великой Победы, - отметил президент севастопольской Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания России, председатель клуба "Буревестник" Виктор Пискунов. - В нем примут участие около 150 спортсменов из 15 стран, причем, костяк составят примерно 50 подготовленных пловцов из разных регионов России, а также граждане США, Великобритании, Германии, Китая, ЮАР, Чехии, Словакии, Украины, Беларуси, Казахстана.

Сейчас через МИД идет оформление документов иностранных участников. Маршрут свяжет города-герои Новороссийск и Севастополь. Старт намечен на 19 апреля, а финишируют спортсмены с флагами Победы, России, городов-Героев, ВМФ, клубов закаливания 8 мая в севастопольской бухте.

Сегодня на городском пляже Хрустальный развернулись главные события слета. После разминки начались эстафетные смешанные заплывы. Победителем в них стал севастопольский клуб зимнего плавания "Морж СССР" (руководитель Алексей Меркулов), "серебро" у "Морских котиков", где тон задавала Алла Грабовенко, бронзовыми призерами стали моржи клуба "Буревестник".

Фото: Дмитрий Былков/РГ
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- В заплывах участвовало немало военнослужащих запаса и в отставке, - говорит помощник командира отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота по физподготовке, капитан Василий Оборотов. - Это и понятно - ведь слет посвящен Дню защитника Отечества.

Победителю и призерам были вручены награды, но главной наградой стала бодрость и хорошее настроение.

- Мы получили огромный заряд бодрости, - говорит руководитель клуба любителей зимнего плавания "Морж" из Евпатории Татьяна Гладышева. - Мы приобрели новых друзей, ведь наши клубы постоянно прирастают новыми членами. Круг любителей зимнего плавания в Крыму постоянно расширяется.

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