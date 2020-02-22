Норматив умножить на тариф: Уральцы оспаривают цены на вывоз мусора

Восемь жителей Нижнего Тагила подали иск в суд на Региональную энергетическую комиссию: они считают, что та утвердила совершенно далекие от реальности нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). В итоге людям приходится переплачивать за вывоз мусора в несколько раз.

В прошлом году Свердловская область уже попадала в неприятную историю из-за того, что установила одни из самых высоких в стране тарифов на вывоз ТКО. После проверки ФАС их снизили на 17-31 процент в зависимости от регоператора, правда, потребители этого не заметили. Более того, оказалось, что в Нижнем Тагиле, где население всего 350 тысяч человек, платят больше, чем в полуторамиллионном Екатеринбурге: 117 рублей вместо 100 с каждого жителя многоквартирного дома и 132 рубля вместо 124 в частном секторе.

Когда тагильчане стали разбираться, в чем причина, оказалось, что цена коммунальной услуги исчисляется по формуле "норматив, помноженный на тариф". Нормативы в Свердловской области остались прежними, и даже если тариф подешевел, конечная сумма изменилась всего на 20 рублей. Тогда дотошные граждане поинтересовались, откуда взялись такие высокие нормативы? Оказалось, РЭК их рассчитал, основываясь на замерах фактического накопления мусора на контейнерных площадках. Цифры дали муниципалитеты. В итоге для многоэтажек норматив получился 30,029 килограмма мусора в месяц на человека (примерно четырнадцать 12-литровых ведер), для индивидуальных домов - 30,246. Люди решили проверить, реально ли накопить столько? Проверяли несколько месяцев, получилось в среднем всего 7,2 килограмма на одного.

- Видно, что мы попали в болевую точку с иском: нормативы накопления ТКО утверждены очень произвольно, - поясняет общественник Эдуард Мансуров, защищающий интересы жителей Нижнего Тагила в облсуде. - Уже в ходе первого заседания выяснилось, что замеры в большинстве муниципалитетов либо не проводились, либо проводились неправильно. По данным департамента госжилнадзора, из 83 администраций 44 вообще не предоставили информацию, 32 дали неактуальную. К примеру, власти Краснотурьинска прислали цифры за 2011 год, Тавда и Алапаевск - за два сезона вместо четырех. По сути, только 12 муниципалитетов отправили в РЭК корректные данные.

Впрочем, люди сомневаются, что и они не раздуты. Тагильчан, подавших иск, морально поддерживают жители других городов Свердловской области.

- Такое впечатление, что собирали мусор по всему микрорайону. Или неправильно информировали население, участвующее в замерах, - удивляется екатеринбуржец Юрий. - У меня в семье четверо. Выносим 10-литровый мешок максимум три раза в неделю. Это 120 литров в месяц - даже до норматива на одного не дотягиваем. Бабушки и того меньше генерируют отходов.

Проблема завышенных нормативов накопления ТКО волнует не только население, но и владельцев мелких магазинчиков, салонов красоты, ателье, а также киосков, у которых нет своей контейнерной площадки.

- На встречах в муниципалитетах в прошлом году побывало более 600 человек, и почти на каждой я слышала жалобы, - признается свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх. - В первом полугодии говорили, что практически невозможно заключить договоры по фактическому накоплению ТКО, и только когда недовольство наросло, регоператоры стали более лояльны. Раз нельзя по факту - давайте посмотрим на нормативы. Непонятна методика их расчета. Почему, к примеру, парикмахерская в Екатеринбурге генерирует 11 килограммов ТКО в месяц на рабочее место, а в городах поменьше - целых 23? Почему к объектам, которые напрямую не указаны в правовых актах, нормативы применяют по аналогии, приравнивая аптеку к промтоварному магазину? Договоры с регоператорами так составлены, что, если ты сам не заявил возражения - считай, заключил. Микробизнес, как правило, не знает об этом. Получает счета, за что ему начислены такие суммы, не понимает - складывает в стопку. И узнает о том, что у него долг за вывоз мусора в 80-150 тысяч рублей, уже от приставов.

За год арбитражный суд Среднего Урала рассмотрел 641 дело о взыскании долга за ТКО, в том числе 290 - в порядке упрощенного производства, и лишь 69 судебных приказов предпринимателям удалось отменить. Суммы взысканий колеблются от 700 рублей до 20 миллионов.

Как пояснил председатель РЭК Свердловской области Владимир Гришанов, федеральное законодательство предусматривает возможность рассчитываться за вывоз мусора по факту, но, к сожалению, для потребителя это непростой путь (нужно иметь свою контейнерную площадку или арендовать ее у коммунальщиков и сортировать отходы - Прим. ред.). Что касается нормативов, то они были утверждены еще в 2017 году, правда, тогда это никого не интересовало, ни граждан, ни бизнес.

- Нормативы установлены четко по действующему законодательству. Они успешно прошли проверки. Мы не можем просто уменьшить их, основываясь на замерах конкретного человека. Пересмотреть цифры раньше, чем через четыре сезона замеров в муниципалитетах, нельзя: методика определена приказом министерства строительства и ЖКХ РФ. К тому же надо понимать, что никогда не будет норматива, который устроит всех, потому что это усредненный показатель для обезличенных групп потребителей. Вот если бы у нас была возможность принимать решения, основываясь на результатах госстатистики, без замеров, было бы проще. Но этот вопрос находится в ведении минприроды России - от правительства Свердловской области уже направили туда предложения.